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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Константин Генич: в особые перспективы в матче против Испании для сборной России я не верю
Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич поделился ожиданиями ожиданиями от товарищеского матча сборных России и Испании.
"После матча с Аргентиной такое неоднозначное впечатление оставила команда Станислава Черчесова. С одной стороны достойно смотрелась в обороне притом, что 4-5 моментов было у аргентинцев. Но в атаке, за исключением двух ударов Глушакова и одной более менее осмысленной комбинации россияне показать не смогли. Может быть это давление 80 тысяч болельщиков в "Лужниках", может быть переволновались наши футболисты, но даже на фоне Аргентины, которая играла в полноги, сборной России, как сказал Вячеслав Колосков, утерли нос, показав ей ее нынешний уровень. Конечно, разница просто колоссальная в работе с мячом. Если уж аргентинцы с не совсем выстроенной игрой настолько хороши были в контроле мяча, то что уж говорить об испанцах, которые выносят всех подряд за последний год. Только раз Испания сыграла с Колумбией вничью — 2:2, но то Колумбия, а мы все же команда иного плана и далеко далеко и уже непонятно в какой десятке рейтинга ФИФА. Но, это домашний матч, это арена "Санкт-Петербург". Здесь результат полностью зависит от настроения сборной Испании. Если они приедут отдохнуть и посмотреть на арену в Санкт-Петербурге, то есть шансы не проиграть испанцам. Если они сыграют на 60-70 процентов своих нынешних возможностей, то устоять будет очень сложно.
Если уж Аргентина столько моментов создала и лучший игрок матча, безусловно, Игорь Акинфеев, то Испания с этой вариативной игрой, которую в последнее время показывает команда Лопетеги, способна забить минимум два. Если уж оформили пять голов в ворота сборной Коста-Рики. Если, конечно сыграют на чуть больше, чем своих 50% возможностей. На зависть многим конкуренция в сборной Испании просто сумасшедшая. Даже в отсутствии Иско, который получил повреждение в матче с Коста-Рикой, там есть варианты кем его заменить. Я не буду перечислять, кто у испанцев может выйти впереди, но повторюсь, у Лопетеги настолько богатый выбор игроков, что кого не поставить, то хуже не будет. Раззабивался в последнее время Давид Сильва. Он настоящий движок команды впереди, плюс надежно играют в обороне пара Пике и Рамос. В воротах Де Хеа прекрасен. За последний год сборная Испании под 30 мячей забила и пропустила всего-навсего три. Если вспомнить, когда в последний раз мы играли против сборной Испании, а это было в 2008 году на чемпионате Европы в Австрии и Швейцарии и оба раза проиграли крупно — 0:3 и 1:4, то в особые перспективы в домашнем матче против Испании для сборной России я не верю", — цитирует Генича "Рейтинг Букмекеров".
"После матча с Аргентиной такое неоднозначное впечатление оставила команда Станислава Черчесова. С одной стороны достойно смотрелась в обороне притом, что 4-5 моментов было у аргентинцев. Но в атаке, за исключением двух ударов Глушакова и одной более менее осмысленной комбинации россияне показать не смогли. Может быть это давление 80 тысяч болельщиков в "Лужниках", может быть переволновались наши футболисты, но даже на фоне Аргентины, которая играла в полноги, сборной России, как сказал Вячеслав Колосков, утерли нос, показав ей ее нынешний уровень. Конечно, разница просто колоссальная в работе с мячом. Если уж аргентинцы с не совсем выстроенной игрой настолько хороши были в контроле мяча, то что уж говорить об испанцах, которые выносят всех подряд за последний год. Только раз Испания сыграла с Колумбией вничью — 2:2, но то Колумбия, а мы все же команда иного плана и далеко далеко и уже непонятно в какой десятке рейтинга ФИФА. Но, это домашний матч, это арена "Санкт-Петербург". Здесь результат полностью зависит от настроения сборной Испании. Если они приедут отдохнуть и посмотреть на арену в Санкт-Петербурге, то есть шансы не проиграть испанцам. Если они сыграют на 60-70 процентов своих нынешних возможностей, то устоять будет очень сложно.
Если уж Аргентина столько моментов создала и лучший игрок матча, безусловно, Игорь Акинфеев, то Испания с этой вариативной игрой, которую в последнее время показывает команда Лопетеги, способна забить минимум два. Если уж оформили пять голов в ворота сборной Коста-Рики. Если, конечно сыграют на чуть больше, чем своих 50% возможностей. На зависть многим конкуренция в сборной Испании просто сумасшедшая. Даже в отсутствии Иско, который получил повреждение в матче с Коста-Рикой, там есть варианты кем его заменить. Я не буду перечислять, кто у испанцев может выйти впереди, но повторюсь, у Лопетеги настолько богатый выбор игроков, что кого не поставить, то хуже не будет. Раззабивался в последнее время Давид Сильва. Он настоящий движок команды впереди, плюс надежно играют в обороне пара Пике и Рамос. В воротах Де Хеа прекрасен. За последний год сборная Испании под 30 мячей забила и пропустила всего-навсего три. Если вспомнить, когда в последний раз мы играли против сборной Испании, а это было в 2008 году на чемпионате Европы в Австрии и Швейцарии и оба раза проиграли крупно — 0:3 и 1:4, то в особые перспективы в домашнем матче против Испании для сборной России я не верю", — цитирует Генича "Рейтинг Букмекеров".
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