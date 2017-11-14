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Константин Генич: в особые перспективы в матче против Испании для сборной России я не верю

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич поделился ожиданиями ожиданиями от товарищеского матча сборных России и Испании.

"После матча с Аргентиной такое неоднозначное впечатление оставила команда Станислава Черчесова. С одной стороны достойно смотрелась в обороне притом, что 4-5 моментов было у аргентинцев. Но в атаке, за исключением двух ударов Глушакова и одной более менее осмысленной комбинации россияне показать не смогли. Может быть это давление 80 тысяч болельщиков в "Лужниках", может быть переволновались наши футболисты, но даже на фоне Аргентины, которая играла в полноги, сборной России, как сказал Вячеслав Колосков, утерли нос, показав ей ее нынешний уровень. Конечно, разница просто колоссальная в работе с мячом. Если уж аргентинцы с не совсем выстроенной игрой настолько хороши были в контроле мяча, то что уж говорить об испанцах, которые выносят всех подряд за последний год. Только раз Испания сыграла с Колумбией вничью — 2:2, но то Колумбия, а мы все же команда иного плана и далеко далеко и уже непонятно в какой десятке рейтинга ФИФА. Но, это домашний матч, это арена "Санкт-Петербург". Здесь результат полностью зависит от настроения сборной Испании. Если они приедут отдохнуть и посмотреть на арену в Санкт-Петербурге, то есть шансы не проиграть испанцам. Если они сыграют на 60-70 процентов своих нынешних возможностей, то устоять будет очень сложно.

Если уж Аргентина столько моментов создала и лучший игрок матча, безусловно, Игорь Акинфеев, то Испания с этой вариативной игрой, которую в последнее время показывает команда Лопетеги, способна забить минимум два. Если уж оформили пять голов в ворота сборной Коста-Рики. Если, конечно сыграют на чуть больше, чем своих 50% возможностей. На зависть многим конкуренция в сборной Испании просто сумасшедшая. Даже в отсутствии Иско, который получил повреждение в матче с Коста-Рикой, там есть варианты кем его заменить. Я не буду перечислять, кто у испанцев может выйти впереди, но повторюсь, у Лопетеги настолько богатый выбор игроков, что кого не поставить, то хуже не будет. Раззабивался в последнее время Давид Сильва. Он настоящий движок команды впереди, плюс надежно играют в обороне пара Пике и Рамос. В воротах Де Хеа прекрасен. За последний год сборная Испании под 30 мячей забила и пропустила всего-навсего три. Если вспомнить, когда в последний раз мы играли против сборной Испании, а это было в 2008 году на чемпионате Европы в Австрии и Швейцарии и оба раза проиграли крупно — 0:3 и 1:4, то в особые перспективы в домашнем матче против Испании для сборной России я не верю", — цитирует Генича "Рейтинг Букмекеров".
Теги: Генич Сборная Испании Сборная России
Сегодня, 19:31
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№2 Написал: grisha (Сегодня, 19:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Не играла Аргентина в полноги , что за глупость?

Хоть кто то заметил
Мильон плюсов
Аргентина играла на цыпочках, как человек, зашедший в засранный русский сортир - что б бутцы не запачкать )))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:43) #
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online

Не играла Аргентина в полноги , что за глупость? Арги старались , им нужны победы сейчас.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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