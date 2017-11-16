"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" интересуются Гризманном

"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" желают приобрести нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает Sport.es.Ранее сообщалось о том, что "Барселона" договорилась с игроком о переходе в стан каталонцев. Теперь сине-гранатовые планируют начать переговоры с "Атлетико".Впрочем, два английских клуба готовы составить "Барсе" конкуренцию, и во время летнего трансферного рынка попытаться переманить Гризманна к себе. Сам футболист заявил, что до марта не будет рассматривать предложений о переходе.Также отмечается, что французским нападающим интересуется мюнхенская "Бавария", которая ищет потенциальную замену Роберту Левандовскому.