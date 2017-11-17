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Альберто Морено: говорил Коутиньо: "Братан, не уходи"

Защитник "Ливерпуля" Альберто Морено сообщил, что отговаривал одноклубника Филиппе Коутиньо от перехода в "Барселону".

"Я говорил ему: "Братан, не уходи". Если бы решение принимал я, не отпустил бы Филиппе. Он мой друг и всегда будет им. Не знаю, что будет дальше. Но если бы все зависело от меня, я бы хотел всю жизнь находиться рядом с ним и всегда наслаждаться его уникальной игрой.

Но я не вправе вмешиваться. Решение принимают "Ливерпуль", "Барселона" и Коутиньо. Он важная часть команды, и все, кто понимают футбол, осознают это. Если он уйдет, это будет огромной потерей", – передает слова Морено "Sports.ru" со ссылкой на The Guardian.
Теги: Ливерпуль Коутиньо
Сегодня, 09:59
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