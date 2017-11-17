Златан Ибрагимович может выйти на поле в матче с "Ньюкаслом"

Шведский нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович сможет принять участие в матче 12-го тура АПЛ против "Ньюкасл Юнайтед", сообщает официальный сайт английского клуба.Об этом рассказал главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью на предматчевой пресс-конференции.36-летний нападающий получил тяжелую травму колена в апреле 2017 года во время ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта". После этого игрок стал свободным агентом, а летом подписал новый контракт с "красными дьяволами".Помимо Ибрагимовича против "Ньюкасла" смогут сыграть Маркос Рохо, получивший травму в той же встрече с бельгийским клубом, а также Поль Погба, выбывший из строя в середине сентября.