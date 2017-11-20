Алексис Санчес может перейти в "Реал"

Нападающий "Арсенал" Алексис Санчес может пополнить состав испанского "Реала".В приобретении чилийца заинтересованы в совете директоров "сливочных"."Арсенал" в свою очередь готов отпустить Санчеса не менее чем за 30 млн фунтов.28-летний нападающий перешел в стан "канониров" из "Барселоны" за ?35 млн летом 2014 года. В текущем сезоне Санчес сыграл в 11 матчах и отметился тремя забитыми мячами.Ранее главный тренер лондонского клуба Арсен Венгер не исключил уход чилийца в зимнее трансферное окно.