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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Алексис Санчес может перейти в "Реал"
Нападающий "Арсенал" Алексис Санчес может пополнить состав испанского "Реала".
В приобретении чилийца заинтересованы в совете директоров "сливочных".
"Арсенал" в свою очередь готов отпустить Санчеса не менее чем за 30 млн фунтов.
28-летний нападающий перешел в стан "канониров" из "Барселоны" за ?35 млн летом 2014 года. В текущем сезоне Санчес сыграл в 11 матчах и отметился тремя забитыми мячами.
Ранее главный тренер лондонского клуба Арсен Венгер не исключил уход чилийца в зимнее трансферное окно.
"Газета.ру"
В приобретении чилийца заинтересованы в совете директоров "сливочных".
"Арсенал" в свою очередь готов отпустить Санчеса не менее чем за 30 млн фунтов.
28-летний нападающий перешел в стан "канониров" из "Барселоны" за ?35 млн летом 2014 года. В текущем сезоне Санчес сыграл в 11 матчах и отметился тремя забитыми мячами.
Ранее главный тренер лондонского клуба Арсен Венгер не исключил уход чилийца в зимнее трансферное окно.
"Газета.ру"
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