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Алексис Санчес может перейти в "Реал"

Нападающий "Арсенал" Алексис Санчес может пополнить состав испанского "Реала".

В приобретении чилийца заинтересованы в совете директоров "сливочных".

"Арсенал" в свою очередь готов отпустить Санчеса не менее чем за 30 млн фунтов.

28-летний нападающий перешел в стан "канониров" из "Барселоны" за ?35 млн летом 2014 года. В текущем сезоне Санчес сыграл в 11 матчах и отметился тремя забитыми мячами.

Ранее главный тренер лондонского клуба Арсен Венгер не исключил уход чилийца в зимнее трансферное окно.

"Газета.ру"
Теги: Санчес Арсенал Реал Трансферы
Сегодня, 21:08
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