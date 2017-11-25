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Диего Марадона потребовал арестовать свою дочь

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона потребовал арестовать свою дочь Джанинну.

Дело открыли в 2015 году, когда Марадона обвинил свою супругу в краже 3,8 миллиона евро.

Адвокат футболиста утверждает, что дочь Марадоны отправилась в Уругвай с целью провести банковские махинации, которые мешали судебному процессу. Отмечается, что у Джанинны нет счетов и активов в банке. Защита настаивает на предварительном аресте.

Советский спорт
Теги: Марадона
Сегодня, 12:49
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