Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Эрнесто Вальверде отменил систему штрафов в "Барселоне"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде отменил штрафы в команде за опоздания на тренировки и матчи, утверждает издание Sport. По данным источника, специалист считает своих футболистов достаточно профессиональными и ответственными.

Отмечается, что система штрафов существовала в "Барселоне" ещё со времён Хосепа Гвардиолы. За опоздание на тренировку штраф составлял € 200, за опоздание на игру — € 400. Главным нарушителем порядка в стане сине-гранатовых был защитник Херард Пике, который за сезон накапливал штрафов на сумму порядка € 6 тыс.

"Чемпионат.сом"
Теги: Вальверде Барселона
Сегодня, 18:06
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.