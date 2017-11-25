Эрнесто Вальверде отменил систему штрафов в "Барселоне"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде отменил штрафы в команде за опоздания на тренировки и матчи, утверждает издание Sport. По данным источника, специалист считает своих футболистов достаточно профессиональными и ответственными.Отмечается, что система штрафов существовала в "Барселоне" ещё со времён Хосепа Гвардиолы. За опоздание на тренировку штраф составлял € 200, за опоздание на игру — € 400. Главным нарушителем порядка в стане сине-гранатовых был защитник Херард Пике, который за сезон накапливал штрафов на сумму порядка € 6 тыс.