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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Эрнесто Вальверде отменил систему штрафов в "Барселоне"
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде отменил штрафы в команде за опоздания на тренировки и матчи, утверждает издание Sport. По данным источника, специалист считает своих футболистов достаточно профессиональными и ответственными.
Отмечается, что система штрафов существовала в "Барселоне" ещё со времён Хосепа Гвардиолы. За опоздание на тренировку штраф составлял € 200, за опоздание на игру — € 400. Главным нарушителем порядка в стане сине-гранатовых был защитник Херард Пике, который за сезон накапливал штрафов на сумму порядка € 6 тыс.
"Чемпионат.сом"
Отмечается, что система штрафов существовала в "Барселоне" ещё со времён Хосепа Гвардиолы. За опоздание на тренировку штраф составлял € 200, за опоздание на игру — € 400. Главным нарушителем порядка в стане сине-гранатовых был защитник Херард Пике, который за сезон накапливал штрафов на сумму порядка € 6 тыс.
"Чемпионат.сом"
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