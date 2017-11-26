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Наставник минского "Динамо": не считаю, что БАТЭ честный чемпион. Мы - чемпионы!

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко прокомментировал итоги завершившегося чемпионата Беларуси.

"Слёзы у футболистов? Это не слёзы. Это эмоции. Никто не знает, что пришлось ребятам пройти в этом сезоне. В них никто не верил. В этом году мы — чемпионы. Результат на табло. Спасибо ребятам, спасибо болельщикам, кто в нас верил и поддерживал. У нас хорошая команда. Мы очков набрали столько же сколько и БАТЭ. Я не считаю, что БАТЭ честный чемпион. Ну, ничего страшного", — цитирует Гуренко Football.by.
Теги: Динамо Минск БАТЭ
Сегодня, 19:37
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