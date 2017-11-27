Дрис Мертенс: где вы найдете еще игрока, который забил 28 голов в серии А и стоит таких денег?

Нападающий "Наполи" и сборной Бельгии Дрис Мертенс рассказал про сумму отступных в своем новом контракте, сообщает Football Italia."Я прописал в новом контракте сумму отступных для иностранных клубов. €28 млн — это не очень много для китайского клуба, но зато приличная сумма для "Наполи".Она была приличной до тех пор, пока Неймар не перешел в "ПСЖ". Теперь для людей €28 млн ничего не значат. Где вы найдете еще игрока, который забил 28 голов в серии А и стоит таких денег?" — сказал Мертенс.