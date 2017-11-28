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Пьер-Эмерик Обамеянг может стать игроком "Челси"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг зимой 2018 года может стать игроком лондонского "Челси", передает "Газета.Ru" со ссылкой на Mirror.

Сообщается, что Обамеянг окончательно испортил отношения с руководством немецкого клуба, а представители габонского игрока вышли на связь с руководством "Челси", чтобы обсудить трансфер нападающего.
Теги: Обамеянг Боруссия Д Челси
Сегодня, 11:59
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