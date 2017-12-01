Антонио Конте грозит денежный штраф за неподобающее поведение

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте не будет дисквалифицирован за неподобающее поведение во время матча 14-го тура чемпионата Англии против "Суонси Сити" (1:0), сообщает The Telegraph.По информации издания, в случае признания своей вины Конте грозит лишь штраф в размере ?8 тыс.В конце первого тайма матча со "Суонси" Конте вступил в перепалку с судьями и был удален.