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Антонио Конте грозит денежный штраф за неподобающее поведение

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте не будет дисквалифицирован за неподобающее поведение во время матча 14-го тура чемпионата Англии против "Суонси Сити" (1:0), сообщает The Telegraph.

По информации издания, в случае признания своей вины Конте грозит лишь штраф в размере ?8 тыс.

В конце первого тайма матча со "Суонси" Конте вступил в перепалку с судьями и был удален.

"Газета.ру"
Теги: Конте Челси
Сегодня, 04:26
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