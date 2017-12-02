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Леонид Слуцкий: не знаю, останусь ли я в "Халл Сити" к январю

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий после матча 20-го тура чемпионшипа с "Шеффилд Уэнсдей" (2:2) отметил, что команда необходимы новые кадры.

"Я не говорю о качестве, нам просто нужны новые кадры. В прошлый раз у Доусона были проблемы со здоровьем, и у нас осталось только два центральных защитника. Летом был Эрнандес, это разносторонний футболист. И нам нужен большой нападающий. Не знаю, останусь ли я на своем посту к январю, но "Халлу" точно требуется форвард и один-два защитника. Тогда команда сможет варьировать тактические схемы", - цитирует Слуцкого "Спорт-Экспресс".
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 22:18
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