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Брата Месси обвиняют в незаконном хранении оружия

Матиас Орасио Месси, брат нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, вновь испытывает проблемы с законом, сообщает Sports.ru со ссылкой на AS.

Старший брат капитана сборной Аргентины арестован. Суд решил принять превентивные меры по отношению к Месси-старшему и выдвинул в его адрес обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия.

Матиас останется в больнице, куда он угодил из-за аварии на катере, до 23 декабря. Ему может грозить от 3,5 до 8 лет заключения.

На катере обвиняемого было обнаружено огнестрельное оружие со следами крови, разрешения на владение оружием у Месси-старшего нет. На данный момент нет никаких подробностей о природе появления крови на пистолете.
Теги: Месси
Сегодня, 05:04
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