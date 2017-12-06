Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Валерий Карпин может продолжить карьеру в брестском "Динамо"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин может возглавить брестское "Динамо", информирует by.tribuna.com со ссылкой на телеканал "Беларусь 5".

Также в клубе рассматривают кандидатуры специалистов их Чехии и Германии.

Ранее сообщалось, что команду возглавит Валдас Иванаускас, однако на данный момент этот вариант перестал быть основным.
Теги: Карпин
Сегодня, 21:20
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Sash79 Москва (Сегодня, 21:32) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Докатился, интересно с матч тв за что поперли?
Регистрация: 26.11.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.