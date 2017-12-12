Мино Райола хочет аннулировать контракт Доннаруммы с "Миланом"

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма может покинуть клуб раньше истечения срока контракта. Как сообщает Sky Italia, агент игрока Мино Райола подготовил документы о том, что на Доннарумму оказывалось жесткое психологическое давление, когда он продлевал контракт минувшим летом.Райола рассчитывает добиться аннулирования нового контракта, который рассчитан до 2021 года. Это откроет дорогу Доннарумме в "ПСЖ", который ведет с ним переговоры.