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Мино Райола хочет аннулировать контракт Доннаруммы с "Миланом"

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма может покинуть клуб раньше истечения срока контракта. Как сообщает Sky Italia, агент игрока Мино Райола подготовил документы о том, что на Доннарумму оказывалось жесткое психологическое давление, когда он продлевал контракт минувшим летом.

Райола рассчитывает добиться аннулирования нового контракта, который рассчитан до 2021 года. Это откроет дорогу Доннарумме в "ПСЖ", который ведет с ним переговоры.
Теги: Райола Доннарумма Милан
Сегодня, 16:20
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