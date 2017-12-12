В Индии открыли бронзовую статую Марадоны (фото)

Diego Maradona is in India & a statue of him was unveiled at a charity event in Kolkata.

Good to see the chap that did the Ronaldo one is still in business pic.twitter.com/p5IDzgfExw — Peter Coates (@golazoargentino) December 11, 2017

В Индии состоялось открытие бронзовой статуи Диего Марадоны. Легендарный аргентинец, который в 1986 году стал чемпионом мира, запечатлён с кубком мира в руках.The Guardian сообщает, что 57-летний Марадона лично посетил церемонию. Отвечая на вопросы журналистов, аргентинец признался, что открытие статуи его удивило."Я не бог футбола, я простой футболист. Счастлив оказаться здесь, в Калькутте. Удивительно, что моя статуя здесь", — сказал Марадона.Высота скульптуры – 12 футов. Некоторые эксперты, правда, высказали недовольство, отметив, что статуя больше похожа на бывшего главного тренера сборной Англии Роя Ходжсона.