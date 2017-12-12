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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В Индии открыли бронзовую статую Марадоны (фото)
В Индии состоялось открытие бронзовой статуи Диего Марадоны. Легендарный аргентинец, который в 1986 году стал чемпионом мира, запечатлён с кубком мира в руках.
The Guardian сообщает, что 57-летний Марадона лично посетил церемонию. Отвечая на вопросы журналистов, аргентинец признался, что открытие статуи его удивило.
"Я не бог футбола, я простой футболист. Счастлив оказаться здесь, в Калькутте. Удивительно, что моя статуя здесь", — сказал Марадона.
Высота скульптуры – 12 футов. Некоторые эксперты, правда, высказали недовольство, отметив, что статуя больше похожа на бывшего главного тренера сборной Англии Роя Ходжсона.
"Чемпионат.сом"
The Guardian сообщает, что 57-летний Марадона лично посетил церемонию. Отвечая на вопросы журналистов, аргентинец признался, что открытие статуи его удивило.
"Я не бог футбола, я простой футболист. Счастлив оказаться здесь, в Калькутте. Удивительно, что моя статуя здесь", — сказал Марадона.
Высота скульптуры – 12 футов. Некоторые эксперты, правда, высказали недовольство, отметив, что статуя больше похожа на бывшего главного тренера сборной Англии Роя Ходжсона.
Diego Maradona is in India & a statue of him was unveiled at a charity event in Kolkata.— Peter Coates (@golazoargentino) December 11, 2017
Good to see the chap that did the Ronaldo one is still in business pic.twitter.com/p5IDzgfExw
"Чемпионат.сом"
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