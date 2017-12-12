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В Индии открыли бронзовую статую Марадоны (фото)

В Индии состоялось открытие бронзовой статуи Диего Марадоны. Легендарный аргентинец, который в 1986 году стал чемпионом мира, запечатлён с кубком мира в руках.

The Guardian сообщает, что 57-летний Марадона лично посетил церемонию. Отвечая на вопросы журналистов, аргентинец признался, что открытие статуи его удивило.

"Я не бог футбола, я простой футболист. Счастлив оказаться здесь, в Калькутте. Удивительно, что моя статуя здесь", — сказал Марадона.

Высота скульптуры – 12 футов. Некоторые эксперты, правда, высказали недовольство, отметив, что статуя больше похожа на бывшего главного тренера сборной Англии Роя Ходжсона.



"Чемпионат.сом"
Теги: Марадона
Сегодня, 20:28
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№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:26) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: культурный человек
как две капли..


Да. Кубок похож!
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: культурный человек (Сегодня, 20:50) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Барселона»
как две капли..


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Эх!
Регистрация: 16.09.2010
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