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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Коломейцев: приятно лидировать с отрывом в 8 очков, но весной нужно об этом забыть (видео) (3)
Александр Коломейцев: приятно лидировать с отрывом в 8 очков, но весной нужно об этом забыть (видео) (3)
Генеральный директор "Зари": вратарь Андрей Лунин заинтересовал "Арсенал" и "Тоттенхэм"
Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал о том, что вратарь Андрей Лунин интересен двум английским клубам.
"Я не слышал о том, чтобы им интересовался "Реал". Но другие клубы им интересуются. За последние месяцы наши матчи посетили скауты разных клубов. И "Арсенала", и "Тоттенхема". Присутствовали скауты и из Германии, Италии, Бельгии, Испании. У Андрея еще полтора года контракта и он никуда не уходит", - цитирует Рафаилова пресс-служба клуба.
В текущем сезоне 18-летний голкипер принял участие в 16 матчах чемпионата Украины, в которых пропустил 22 гола.
"Я не слышал о том, чтобы им интересовался "Реал". Но другие клубы им интересуются. За последние месяцы наши матчи посетили скауты разных клубов. И "Арсенала", и "Тоттенхема". Присутствовали скауты и из Германии, Италии, Бельгии, Испании. У Андрея еще полтора года контракта и он никуда не уходит", - цитирует Рафаилова пресс-служба клуба.
В текущем сезоне 18-летний голкипер принял участие в 16 матчах чемпионата Украины, в которых пропустил 22 гола.
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