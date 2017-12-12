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Генеральный директор "Зари": вратарь Андрей Лунин заинтересовал "Арсенал" и "Тоттенхэм"

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал о том, что вратарь Андрей Лунин интересен двум английским клубам.

"Я не слышал о том, чтобы им интересовался "Реал". Но другие клубы им интересуются. За последние месяцы наши матчи посетили скауты разных клубов. И "Арсенала", и "Тоттенхема". Присутствовали скауты и из Германии, Италии, Бельгии, Испании. У Андрея еще полтора года контракта и он никуда не уходит", - цитирует Рафаилова пресс-служба клуба.

В текущем сезоне 18-летний голкипер принял участие в 16 матчах чемпионата Украины, в которых пропустил 22 гола.
Теги: Заря Арсенал Тоттенхэм
Сегодня, 21:35
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