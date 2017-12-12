"Спортинг" может вернуть Слимани из "Лестера"

Нападающий "Лестера" Ислам Слимани может вернуться в "Спортинг".Лиссабонский клуб изучает ситуацию алжирца, который редко играет в Англии.Утверждается, что у "Спортинга" есть приоритетное право покупки Слимани, которое они получили при продаже игрока "Лестеру". Сам футболист тоже был бы рад вернуться ради игровой практики.