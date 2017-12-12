Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:57
Анатолий Мещеряков: говорить о том, довольны ли мы жребием, будем по итогам матчей 1/16 финала
Анатолий Мещеряков: говорить о том, довольны ли мы жребием, будем по итогам матчей 1/16 финала
14:27
Александр Коломейцев: приятно лидировать с отрывом в 8 очков, но весной нужно об этом забыть (видео) (3)
Александр Коломейцев: приятно лидировать с отрывом в 8 очков, но весной нужно об этом забыть (видео) (3)
"Спортинг" может вернуть Слимани из "Лестера"
Нападающий "Лестера" Ислам Слимани может вернуться в "Спортинг".
Лиссабонский клуб изучает ситуацию алжирца, который редко играет в Англии.
Утверждается, что у "Спортинга" есть приоритетное право покупки Слимани, которое они получили при продаже игрока "Лестеру". Сам футболист тоже был бы рад вернуться ради игровой практики.
Sports.ru
Лиссабонский клуб изучает ситуацию алжирца, который редко играет в Англии.
Утверждается, что у "Спортинга" есть приоритетное право покупки Слимани, которое они получили при продаже игрока "Лестеру". Сам футболист тоже был бы рад вернуться ради игровой практики.
Sports.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.