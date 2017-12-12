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"Спортинг" может вернуть Слимани из "Лестера"

Нападающий "Лестера" Ислам Слимани может вернуться в "Спортинг".

Лиссабонский клуб изучает ситуацию алжирца, который редко играет в Англии.

Утверждается, что у "Спортинга" есть приоритетное право покупки Слимани, которое они получили при продаже игрока "Лестеру". Сам футболист тоже был бы рад вернуться ради игровой практики.

Sports.ru
Теги: Спортинг Лестер Слимани Трансферы
Сегодня, 22:20
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