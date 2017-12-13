Лотар Маттеус: "Ювентус" уже не та команда, которая держала в страхе весь чемпионат Италии

Экс-защитник сборной Германии Лотар Маттеус выразил мнение, что "Ювентус", по сравнению с прошлым сезоном, стал слабее."Юве" уже не та команда, которая держала в страхе весь чемпионат Италии. Почему? Возможно, другие команды прибавили. Но мне кажется, что все дело в ослаблении защиты. Клуб должен был найти достойную замену после ухода Дани Алвеса и Леонардо Бонуччи.Лео был лидером защиты, помогал ей держатся, как одно целое. После его ухода команда стала слабее в этом плане", – цитирует немца The Sun.На данный момент подопечные Массимилиано Аллегри занимают 3-е место в таблице серии А, уступая лидирующему "Интеру" 2 балла.