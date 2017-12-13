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Лотар Маттеус: "Ювентус" уже не та команда, которая держала в страхе весь чемпионат Италии

Экс-защитник сборной Германии Лотар Маттеус выразил мнение, что "Ювентус", по сравнению с прошлым сезоном, стал слабее.

"Юве" уже не та команда, которая держала в страхе весь чемпионат Италии. Почему? Возможно, другие команды прибавили. Но мне кажется, что все дело в ослаблении защиты. Клуб должен был найти достойную замену после ухода Дани Алвеса и Леонардо Бонуччи.

Лео был лидером защиты, помогал ей держатся, как одно целое. После его ухода команда стала слабее в этом плане", – цитирует немца The Sun.

На данный момент подопечные Массимилиано Аллегри занимают 3-е место в таблице серии А, уступая лидирующему "Интеру" 2 балла.

"Советский спорт"
Теги: Маттеус Ювентус
Сегодня, 21:29
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№2 Написал: валентин галкин (Сегодня, 22:30) #
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Регистрация: 13.12.2017
№1 Написал: ciko39 (Сегодня, 21:47) #
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Регистрация: 13.12.2017
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