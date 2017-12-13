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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Лотар Маттеус: "Ювентус" уже не та команда, которая держала в страхе весь чемпионат Италии
Экс-защитник сборной Германии Лотар Маттеус выразил мнение, что "Ювентус", по сравнению с прошлым сезоном, стал слабее.
"Юве" уже не та команда, которая держала в страхе весь чемпионат Италии. Почему? Возможно, другие команды прибавили. Но мне кажется, что все дело в ослаблении защиты. Клуб должен был найти достойную замену после ухода Дани Алвеса и Леонардо Бонуччи.
Лео был лидером защиты, помогал ей держатся, как одно целое. После его ухода команда стала слабее в этом плане", – цитирует немца The Sun.
На данный момент подопечные Массимилиано Аллегри занимают 3-е место в таблице серии А, уступая лидирующему "Интеру" 2 балла.
"Советский спорт"
"Юве" уже не та команда, которая держала в страхе весь чемпионат Италии. Почему? Возможно, другие команды прибавили. Но мне кажется, что все дело в ослаблении защиты. Клуб должен был найти достойную замену после ухода Дани Алвеса и Леонардо Бонуччи.
Лео был лидером защиты, помогал ей держатся, как одно целое. После его ухода команда стала слабее в этом плане", – цитирует немца The Sun.
На данный момент подопечные Массимилиано Аллегри занимают 3-е место в таблице серии А, уступая лидирующему "Интеру" 2 балла.
"Советский спорт"
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