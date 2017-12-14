Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма заплакал после оскорблений со стороны фанатов

Фанаты "Милан", вывесившие оскорбительный баннер в адрес вратаря команды Джанлуиджи Доннаруммы, довели 18-летнего голкипера до слез, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на Football Italia.

В среду "Милан" на своем поле разгромил "Верону" в рамках 1/8 финала Кубка Италии (3:0). На разминке перед игрой с трибун в адрес Доннаруммы неслись оскорбительные скандирования. Также болельщиками был вывешен баннер: "Моральное насилие за 6 миллионов в год и контракт для брата-паразита? Убирайся, терпение лопнуло!".

Перед стартовым свистком Доннарумма заплакал в раздевалке, его успокаивал капитан Леонардо Бонуччи, в интернете появились соответствующие кадры.

С прошлого сезона талантливый голкипер, по слухам, является целью ряда клубов, в том числе мадридского "Реала". В июле "Милан" подписал с вратарем контракт до конца июня 2021 года, СМИ сообщили, что Доннарумма будет зарабатывать 6 миллионов евро в год.

Перед матчем с "Вероной" в прессе появилась информация о том, что агент Доннаруммы Мино Райола направил в "Милан" письмо. Он потребовал разрыва контракта с молодым вратарем, поскольку соглашение было подписано в отсутствие Райолы в офисе "Милана" и при "моральном насилии" над игроком.
Теги: Доннарумма Милан
Сегодня, 15:41
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.