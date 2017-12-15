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Директор "Милана": Доннарумма не говорил, что хочет уйти. Знаем, откуда ветер дует

Спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли прокомментировал ситуацию вокруг вратаря "черно-красных" Джануиджи Доннаруммы.

Напомним, агент футболиста Мино Райола попросил клуб аннулировать новый контракт Доннаруммы из-за морального унижения, которое испытывает вратарь. После этого фанаты миланцев на разминке скандировали голкиперу: "Убирайся, кусок дерьма!"

"Мы придерживаемся четкой позиции и нам не нужно никого продавать. Если бы игрок действительно хотел уйти, ему бы пришлось сначала сообщить об этом нам. И уже тогда клуб-покупатель должен выполнить наши требования. Никто не сможет взять нас за горло.

Джиджо – потрясающий парень, я разговаривал с ним несколько минут назад, и он ни разу не говорил, что хочет уйти. Возможно, кто-то и планирует что-то затеять, но будем защищать интересы "Милана".

Понимаем огорчение болельщиков, но лучше глумиться над соперниками, а не над своими игроками. Нельзя говорить, что в этой ситуации виноват исключительно Джиджо. Мы должны защищать его, потому что он часть наследия клуба. Мы должны защищать его, потому что знаем, откуда дует ветер. Надеемся, вскоре нам удастся разрешить эту ситуацию", – передает слова Мирабелли "Sports.ru" со ссылкой на Football Italia.
Теги: Милан Доннарумма
Сегодня, 08:38
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