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Валерий Карпин, скорее всего, не станет новым наставником "Иртыша"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин, скорее всего, не возглавит "Иртыш", сообщает Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Накануне российский специалист побывал на встрече у акима Павлодарской области, а вечером покинул Казахстан, улетев в Москву.
Теги: Карпин
Сегодня, 22:10
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