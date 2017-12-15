Валерий Карпин, скорее всего, не станет новым наставником "Иртыша"

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин, скорее всего, не возглавит "Иртыш", сообщает Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Накануне российский специалист побывал на встрече у акима Павлодарской области, а вечером покинул Казахстан, улетев в Москву.
Накануне российский специалист побывал на встрече у акима Павлодарской области, а вечером покинул Казахстан, улетев в Москву.
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