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В Греции ничего не знают о нападающем ЦСКА Базелюке

Греческий "Паниониос" не заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА Константина Базелюка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

Также в клубе заявили, что ничего не знают о возможном получении Базелюком греческого гражданства.

"Поскольку мы им не интересовались, то ничего не можем сказать о получении Базелюком греческого гражданства", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российский форвард готов получить греческий паспорт и перейти "Паниониос".
Теги: Базелюк
Сегодня, 02:08
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