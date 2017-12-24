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Дженнаро Гаттузо может быть уволен в ближайшее время

По информации Corriere dello Sport, главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может быть уволен в ближайшее время.

Сообщается, что решение об отставке Гаттузо будет принято по итогам двух ближайших матчей. «Милан» в Кубке Италии сыграет с «Интером», а потом в чемпионате Италии проведет матч с «Фиорентиной».

«Милан» на данный момент занимает 11 место в турнирной таблице серии А. Под руководством Гаттузо команда провела четыре матча и набрала четыре очка.

sovsport
Теги: Гаттузо Милан
Сегодня, 16:24
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№1 Написал: Deni Naike (Сегодня, 16:32) #
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Регистрация: 24.12.2017
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