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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дженнаро Гаттузо может быть уволен в ближайшее время
По информации Corriere dello Sport, главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может быть уволен в ближайшее время.
Сообщается, что решение об отставке Гаттузо будет принято по итогам двух ближайших матчей. «Милан» в Кубке Италии сыграет с «Интером», а потом в чемпионате Италии проведет матч с «Фиорентиной».
«Милан» на данный момент занимает 11 место в турнирной таблице серии А. Под руководством Гаттузо команда провела четыре матча и набрала четыре очка.
sovsport
Сообщается, что решение об отставке Гаттузо будет принято по итогам двух ближайших матчей. «Милан» в Кубке Италии сыграет с «Интером», а потом в чемпионате Италии проведет матч с «Фиорентиной».
«Милан» на данный момент занимает 11 место в турнирной таблице серии А. Под руководством Гаттузо команда провела четыре матча и набрала четыре очка.
sovsport
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