По информации Corriere dello Sport, главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может быть уволен в ближайшее время.Сообщается, что решение об отставке Гаттузо будет принято по итогам двух ближайших матчей. «Милан» в Кубке Италии сыграет с «Интером», а потом в чемпионате Италии проведет матч с «Фиорентиной».«Милан» на данный момент занимает 11 место в турнирной таблице серии А. Под руководством Гаттузо команда провела четыре матча и набрала четыре очка.