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Хави: в Катаре нет демократии, но люди счастливы

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета клуба «Аль-Садд», поделился мыслями о жизни в Катаре.

«Это правда, что в Катаре нет демократии, но люди здесь счастливы. Они в восторге от королевской семьи, фотографируют их в машине. Члены королевской семьи дают людям зарплату только за проживание в стране, они заботятся о своих гражданах», — цитирует испанского футболиста интернет-издание Marca.

37-летний Хави выступает за «Аль-Садд» с 2015 года, а с этого сезона исполняет обязанности играющего тренера команды.

Чемпионат
Теги: Хави
Вчера, 22:18
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№1 Написал: ластелин овец Москва (Сегодня, 01:05) #
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Болеет за:
ЦСКА
В России тоже нет демократии. Только наша воровская власть в лице плешивого карлика Путина может только издеваться и обворовывать нищий российский народ.
Регистрация: 7.12.2017
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