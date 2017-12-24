Хави: в Катаре нет демократии, но люди счастливы

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета клуба «Аль-Садд», поделился мыслями о жизни в Катаре.«Это правда, что в Катаре нет демократии, но люди здесь счастливы. Они в восторге от королевской семьи, фотографируют их в машине. Члены королевской семьи дают людям зарплату только за проживание в стране, они заботятся о своих гражданах», — цитирует испанского футболиста интернет-издание Marca.37-летний Хави выступает за «Аль-Садд» с 2015 года, а с этого сезона исполняет обязанности играющего тренера команды.