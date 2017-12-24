Алан Ширер: Кейн побьёт мой рекорд по числу голов в АПЛ за год

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер выразил мнение, что нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн сможет побить его рекорд по количеству голов в АПЛ за календарный год.«Он побьёт мой рекорд. Кейн одержим забитыми мячами. Он словно голоден до того момента, как не получит мяч и не отправит его в сетку ворот. Гарри полон уверенности и обладает всеми необходимыми навыками. Он великолепен. Помню, несколько лет назад сказал, что он стоит ? 90 млн. Сейчас он стоит более чем в два раза больше этой суммы», — цитирует Ширера Goal со ссылкой на BBC.В выездном матче 19-го тура АПЛ с «Бёрнли» (3:0) Кейн забил свой 36-й гол в АПЛ за календарный год и повторил рекорд Ширера. Алан забил 36 голов в 1995 году, когда выступал за «Блэкберн Роверс». В 2017 году «Тоттенхэм» ожидает ещё один матч. «Шпоры» 26 декабря примут на своём поле «Саутгемптон».