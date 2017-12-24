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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Алан Ширер: Кейн побьёт мой рекорд по числу голов в АПЛ за год
Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер выразил мнение, что нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн сможет побить его рекорд по количеству голов в АПЛ за календарный год.
«Он побьёт мой рекорд. Кейн одержим забитыми мячами. Он словно голоден до того момента, как не получит мяч и не отправит его в сетку ворот. Гарри полон уверенности и обладает всеми необходимыми навыками. Он великолепен. Помню, несколько лет назад сказал, что он стоит ? 90 млн. Сейчас он стоит более чем в два раза больше этой суммы», — цитирует Ширера Goal со ссылкой на BBC.
В выездном матче 19-го тура АПЛ с «Бёрнли» (3:0) Кейн забил свой 36-й гол в АПЛ за календарный год и повторил рекорд Ширера. Алан забил 36 голов в 1995 году, когда выступал за «Блэкберн Роверс». В 2017 году «Тоттенхэм» ожидает ещё один матч. «Шпоры» 26 декабря примут на своём поле «Саутгемптон».
Чемпионат
«Он побьёт мой рекорд. Кейн одержим забитыми мячами. Он словно голоден до того момента, как не получит мяч и не отправит его в сетку ворот. Гарри полон уверенности и обладает всеми необходимыми навыками. Он великолепен. Помню, несколько лет назад сказал, что он стоит ? 90 млн. Сейчас он стоит более чем в два раза больше этой суммы», — цитирует Ширера Goal со ссылкой на BBC.
В выездном матче 19-го тура АПЛ с «Бёрнли» (3:0) Кейн забил свой 36-й гол в АПЛ за календарный год и повторил рекорд Ширера. Алан забил 36 голов в 1995 году, когда выступал за «Блэкберн Роверс». В 2017 году «Тоттенхэм» ожидает ещё один матч. «Шпоры» 26 декабря примут на своём поле «Саутгемптон».
Чемпионат
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