Паулиньо: своё первое класико я запомню на всю жизнь

Полузащитник «Барселоны» Паулиньо поделился впечатлениями после победы в своем дебютном класико против «Реала» (3:0).«Я очень рад, потому что это мое первое класико. Важнейшая победа для команды. У меня нет слов, чтобы оценить важность победы над «Реалом» в моем первом класико.Хочу поблагодарить партнеров за поддержку, они придали мне уверенности. Я усердно работаю, чтобы быть команде максимально полезным.Тренер сказал мне, что предоставляет мне полную свободу, и попросил делать то же, что я обычно и делаю. Думаю, мне это очень помогло.В матчах для меня отправным точками являются Месси, Суарес и Ракитич, но я также равняюсь и на Бускетса, который играет глубже. Я отталкиваюсь от его игры, и мне это помогает, теперь я могу действовать стабильнее.Когда играешь рядом с Месси, это значительно упрощает все для тебя. Он лучший в мире, замечательный парень, ему не нужно ничего говорить. Он просто на другом уровне. Я навсегда сохраню воспоминания об игре вместе с ним. А свое первое класико я запомню на всю жизнь», – сказал Паулиньо.