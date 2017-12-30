СМИ: Алексис Санчес согласился на переход в "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" достиг договоренности с полузащитником "Арсенала" Алексисом Санчесом о переходе в стан манкуниацев, сообщает TransferMarketWeb.Отмечается, что чилиец будет получать в "МС" €260 тысяч в неделю.На данный момент руководство «горожан» намерено вступить в переговоры с "Арсеналом", чтобы приобрести Санчеса в зимнее трансферное окно. Примечательно, что в случае отказа лондонцев, чилиец уйдет в "Манчестер Сити" летом 2018 года в статусе свободного агента.29-летний полузащитник перешел в "Арсенал" из "Барселоны" летом 2014 года. В текущем сезоне чемпионата Англии Санчес принял участие в 16 матчах, в которых забил пять мячей и сделал три голевые передачи.