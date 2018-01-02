Найнгголан принёс извинения за своё поведение в новогоднюю ночь

Для полузащитника «Ромы» Раджа Найнгголан, который не скрывает своих вредных привычек, 2018 год начался со скандала.Бельгийский футболист встречал Новый год в компании друзей и решил провести прямой эфир в одной из социальных сетей.Футболист употреблял алкоголь, курил и позволял себе нецензурную лексику. Хавбек сам опубликовал в своём «инстаграме» видео, которое затем было удалено.Позже 29-летнему Найнгголану пришлось принести извинения за своё поведение, сообщает La Stampa.«Конечно, я не хотел подавать отрицательный пример, поэтому я думаю, что должен извиниться за свои слова и своё поведение», — сказал Найнгголан.