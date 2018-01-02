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Найнгголан принёс извинения за своё поведение в новогоднюю ночь

Для полузащитника «Ромы» Раджа Найнгголан, который не скрывает своих вредных привычек, 2018 год начался со скандала.

Бельгийский футболист встречал Новый год в компании друзей и решил провести прямой эфир в одной из социальных сетей.

Футболист употреблял алкоголь, курил и позволял себе нецензурную лексику. Хавбек сам опубликовал в своём «инстаграме» видео, которое затем было удалено.

Позже 29-летнему Найнгголану пришлось принести извинения за своё поведение, сообщает La Stampa.

«Конечно, я не хотел подавать отрицательный пример, поэтому я думаю, что должен извиниться за свои слова и своё поведение», — сказал Найнгголан.

Чемпионат
Теги: Наингголан
Вчера, 22:40
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