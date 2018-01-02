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Лука Модрич повторил рекорд Шукера, в 6-й раз став игроком года в Хорватии

Полузащитник "Реала" Лука Модрич в 6-й раз был назван игроком года в Хорватии.

Таким образом, он повторил рекорд Давора Шукера.

В 2017 году Модрич помог "Реалу" выиграть Лигу чемпионов, чемпионат Испании и клубный чемпионат мира, на котором был признан лучшим игроком.

Со сборной Хорватии он вышел в финальную часть ЧМ-2018.

Sports.ru
Теги: Модрич
Сегодня, 20:44
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