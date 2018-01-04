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Эрнесто Вальверде: Коутиньо - отличный игрок, но мне нравятся футболисты "Барселоны"
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде дал интервью перед матчем против "Сельты" в рамках 1/8 финала Кубка Испании.
"Коутиньо — игрок другой команды. Конечно, он отличный футболист. Не знаю, что произойдет, но мне нравятся игроки из моего клуба.
Возвращение такого футболиста, как Дембеле, — очень радостная новость для нас. Он получил травму во время адаптации, поэтому посмотрим, сможет ли он нам помочь. Усман готов играть.
Умтити — превосходный футболист, и мы надеемся, что он останется в "Барселоне" на долгие годы.
Мы уже играли против "Сельты", и мы знаем, что нас ждет. Первая встреча пройдет в гостях, и "Сельта" очень агрессивна. Это будет матч между двумя хорошими командами. Мы уважаем своего соперника. Они были одними из тяжелейших оппонентов во время жеребьевки.
"Сельта" прогрессирует на протяжении долгого времени, они оказывают давление и хорошо играют. Наши матчи против них в прошлые годы — это то, о чем нельзя забывать. Однако у команды сменился тренер, и мы будем ориентироваться на нашу последнюю игру против "Сельты", - цитирует Вальверде Sports.ru со ссылкой на Marca.
"Коутиньо — игрок другой команды. Конечно, он отличный футболист. Не знаю, что произойдет, но мне нравятся игроки из моего клуба.
Возвращение такого футболиста, как Дембеле, — очень радостная новость для нас. Он получил травму во время адаптации, поэтому посмотрим, сможет ли он нам помочь. Усман готов играть.
Умтити — превосходный футболист, и мы надеемся, что он останется в "Барселоне" на долгие годы.
Мы уже играли против "Сельты", и мы знаем, что нас ждет. Первая встреча пройдет в гостях, и "Сельта" очень агрессивна. Это будет матч между двумя хорошими командами. Мы уважаем своего соперника. Они были одними из тяжелейших оппонентов во время жеребьевки.
"Сельта" прогрессирует на протяжении долгого времени, они оказывают давление и хорошо играют. Наши матчи против них в прошлые годы — это то, о чем нельзя забывать. Однако у команды сменился тренер, и мы будем ориентироваться на нашу последнюю игру против "Сельты", - цитирует Вальверде Sports.ru со ссылкой на Marca.
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