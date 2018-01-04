Ничья имени Бельерина: «Арсенал» и «Челси» выдали новогодний спектакль

Накануне в английской Премьер-Лиге был сыгран центральный матч 22-го тура. В лондонском дерби встретились футболисты «Арсенала» и «Челси». Соперники выдали настоящий спектакль, вместивший в себя практически всё. Получилась полноценная драмма с удивительной развязкой в концовке.– о самом ярком матче 2018-го года.Пока «Манчестер Сити» ничуть не даёт усомниться в своём превосходстве, остальным топ-клубам АПЛ остаётся лишь вести борьбу за путёвки в Лигу чемпионов. Битва за оставшиеся три путёвки в главный клубный турнир Европы обещает быть горячей. «Манчестер Юнайтед» начал регулярно терять очки, постепенно подтянулись «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм». И в центральном матче 22-го тура АПЛ цена победы была очень высокой. «Канониры» могли приблизиться к «Ливерпулю», находящемуся на четвёртом месте, на расстояние одной победы. А «синие» - вернуть себе вторую строчку, которой они лишились после победы «МЮ» над «Эвертоном».Ход матча наглядно продемонстрировал, что ничья никого не устраивает. Даже в самой концовке, когда счёт был равным, соперники не стали осторожничать, а продолжали идти вперёд. Впрочем, ничья стала абсолютно справедливым результатом, отразившим соотношение сил на поле. Хоть с этим после окончания встречи и не согласились главные тренеры команд.Во время стартового отрезка острее были гости. Мората и Азар регулярно использовали несогласованность в действиях Чамберса и Мустафи – не самой надёжной пары центральных защитников в Лиге. На 14-минуте Чамберс понадеялся на Мустафи, не став бежать за Моратой. А испанец спокойно практически от центра поля выбежал один на один с Чехом. Но свой шанс форвард «Челси» не использовал, пробив мимо ворот, а Чамберс после окончания эпизода получил выговор от своего партнёра по обороне. Ещё через несколько минут Мората вновь оказался на острие атаки «синих». Но теперь уже здорово сыграл голкипер «Арсенала», опередивший испанца на ближней штанге.Ответ хозяев не заставил себя долго ждать. Алексис Санчес исхитрился с носка пробить с нескольких метров в ближний угол. На тычок среагировал Куртуа, отбивший мяч в штангу. Но и на этом эпизод не закончился: от одной штанги мяч угодил в другую, после чего к нему подоспел бельгийский голкипер. Куртуа явно остался очень доволен чудесным спасением, достойным Топ-10 сейвов сезона, бельгиец издал победный рёв, а болельщики «Арсенала» разочарованно выдохнули. Куртуа вновь оказался в центре внимания ещё через пять минут, когда уже Лаказетт после вертушки в чужой штрафной пробил в самый угол. Голкипер «Челси» вновь сумел среагировать и отбил мяч.В концовке тайма соперники упустили ещё по несколько шансов, чтобы открыть счёт. Фабрегас без сопротивления бил от линии штрафной, но отправил мяч над перекладиной, а у «Арсенала» вполне могли отличиться Санчес и Озил. Тем не менее, на перерыв команды ушли при равном счёте.Во втором тайме лондонцы продолжили радовать зрителей ярким спектаклем. И до середины второй половины встречи главными действующими лицами оставались вратари. После перерыва Петер Чех двойным сейвом сохранил нули на табло, отбив удары Азара и Алонсо. А Куртуа спас свою команду после выхода Ляказетта один на один.В этот вечер пробить поймавших кураж голкиперов можно было лишь «мёртвыми» ударами. Именно такой выстрел удался Уилширу. На 64-й минуте во время позиционной атаки Уилшир разыграл стеночку у чужой штрафной. Мората, вернувшийся в оборону, не дотянулся до мяча, но лишь подправил обратную передачу на полузащитника «Арсенала». А тот с острого угла пушечным ударом от ближней штанги вколотил мяч в сетку – 1:0!Впрочем, счёт вновь стал равным уже через четыре минуты. Азар пытался сделать передачу в чужой штрафной, угодил в Чамберса, вновь подхватил мяч, но получил по ногам от Белльерина. Может, контакт и был минимальным, но находившийся рядом Энтони Тэйлор без колебаний указал на точку. 11-метровый удар реализовал сам пострадавший – 1:1!После окончания матча Арсен Венгер вновь раскритиковал арбитров. Понять наставника «Арсенала» можно: в нынешнем сезоне «канониры» лидируют в АПЛ по количеству пропущенных с пенальти мячей. В матче прошлого тура с «Вест Бромвичем» соперник «Арсенала» также отыгрался с пенальти, который был крайне сомнительным. Венгер решение Энтони Тэйлора назвал «смешным», а также заметил, что в таком случае «канониры» должны были пробить не менее двух 11-метровых.Пропущенный мяч явно выбил из колеи футболистов «Арсенала». После этого они стали регулярно пропускать атаки соперника. Очередной шанс упустил Мората, вышедший один на один с Чехом. Должен был забивать и Бакайоко, но у него из-за спины успел выскочить Майтленд-Найлз, спасший «Арсенал» от явных неприятностей. Но и эти моменты не вывели хозяев из спящего состояния. На 84-й минуте Дзаппакоста накрутил на фланге Майтленда-Найлза и прострелил в штрафную, Мустафи не стал двигаться по направлению к мячу, а на опережении здорово сыграл Алонсо, который и замкнул этот прострел – 1:2!И всё же хозяева сумели спасти этот матч. Уже в компенсированное время реабилитировался Белльерин. Испанский защитник подкараулил неудачный вынос мяча из штрафной «Челси» и пробил почти в девятку. Примечательно, что одним из антигероев этого эпизода стал Алонсо, неудачно выбивший мяч головой прямо на соперника – 2:2!Но и на этом удивительный лондонский спектакль не закончился. Хозяева на последней компенсированной минуте помчали за победным голом, но едва не пропустили сам. Альваро Мората уже в третий (или четвёртый) раз вышел один на один с Чехом, но пробил в голкипера «Арсенала». Мяч отскочил к Дзаппакосте, но удар итальянца на себя приняла перекладина! Неудивительно, что после окончания встречи Конте сетовал на итоговый результат. По словам итальянца, «Челси» заслужил победу.В результате соперники остались при своих. Борьба за финиш в верхней четвёрке продолжается. К слову, в январе «Арсеналу» и «Челси» предстоит сыграть ещё дважды. Лондонцы в двухматчевом противостоянии разыграют путёвку в финал Кубка английской лиги. Понадеемся, что их спектакль будет в трёх актах.1:0 – 63 Уилшер, 1:1 – 67, пенальти Азар, 1:2 – 84 Алонсо, 2:2 – 90 Бельерин.Чех, Чемберс (Уолкотт, 88), Мустафи, Холдинг, Бельерин, Джака, Уилшер, Мэйтленд-Найлз, Озил, Санчес, Ляказетт (Уэлбек, 80).Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл, Мозес (Дзаппакоста, 56), Бакайоко, Канте, Фабрегас (Дринкуотер, 71), Алонсо, Азар (Виллиан, 82), Мората.Уилшер (31), Фабрегас (43), Холдинг (53), Озил (67), Куртуа (89).