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Руслан Ротань близок к возвращению в киевское "Динамо"

Полузащитник пражской "Славии" Руслан Ротань близок к переходу в киевское "Динамо", передает "Футбол 24". Соглашение планируется на полгода с возможностью продления еще на сезон.

36-летний украинец в ближайшие дни отправится в Чехию, чтобы расторгнуть контракт со "Славией" по обоюдному согласию сторон.
Теги: Динамо Киев Ротань
Сегодня, 09:21
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