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Болельщик "Ливерпуля" из Ирака сжег футболку Коутинью

В Сети появился видеоролик того, как болельщик "Ливерпуля" из Ирака сжег футболку бывшего полузащитника команды Филиппе Коутинью. Поклонник "красных" остался недоволен тем, что бразилец перешел в "Барселону".

Контракт с 25-летним хавбеком рассчитан до лета 2023 года. В нем прописана сумма отступных в 400 миллионов евро.

Ранее стало известно, что для фанатов, которые приобрели футболки с фамилией Коутинью в этом сезоне, будут сделаны ваучеры номиналом в 50 фунтов стерлингов. Они будут действительны с 13 января по 31 мая 2018 года.

Люди, которые приобрели форму в интернет-магазине, получат свои ваучеры на электронную почту. При этом отмечается, что сохранение футболки не является обязательным. Но будет необходимо подтвердить ее покупку.



"Спорт-Экспресс"
Теги: Коутиньо Барселона Ливерпуль
Сегодня, 09:08
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№1 Написал: SPQR (Сегодня, 09:18) #
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Болеет за:
«Зенит»
Надо же показать на весь мир, насколько сильно ты обижен, таким же клоунам.
ждем еще комментариев "ко-ко-коутиньо"
Регистрация: 7.01.2018
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