Болельщик "Ливерпуля" из Ирака сжег футболку Коутинью

В Сети появился видеоролик того, как болельщик "Ливерпуля" из Ирака сжег футболку бывшего полузащитника команды Филиппе Коутинью. Поклонник "красных" остался недоволен тем, что бразилец перешел в "Барселону".Контракт с 25-летним хавбеком рассчитан до лета 2023 года. В нем прописана сумма отступных в 400 миллионов евро.Ранее стало известно, что для фанатов, которые приобрели футболки с фамилией Коутинью в этом сезоне, будут сделаны ваучеры номиналом в 50 фунтов стерлингов. Они будут действительны с 13 января по 31 мая 2018 года.Люди, которые приобрели форму в интернет-магазине, получат свои ваучеры на электронную почту. При этом отмечается, что сохранение футболки не является обязательным. Но будет необходимо подтвердить ее покупку.