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Блез Матюиди сообщил о расистских оскорблениях со стороны болельщиков "Кальяри"

Полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди сообщил, что столкнулся с проявлениями расизма со стороны болельщиков в гостевом матче с "Кальяри" (1:0) в рамках 20-го тура Серии А.

"Сегодня я испытал на себе проявления расизма во время матча. Слабые люди пытаются запугать своей ненавистью. Я не ненавистник и могу только с сожалением относиться к тем, кто подаёт плохой пример. Футбол распространяет равенство, страсть и вдохновение, и для этого я здесь. Мир!" — написал Матюиди в своём "фейсбуке" после игры.

Болельщики "Кальяри" не впервые получают обвинения в расизме. Так, в мае прошлого года полузащитник "Пескары" Салли Мунтари пожаловался рефери о расистских оскорблениях, а, покинув поле, к своему удивлению установил, что одним из оскорблявших его болельщиков был ребёнок.

"Чемпионат.сом"
Теги: Матюиди Ювентус Кальяри
Сегодня, 09:21
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