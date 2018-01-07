Отец Месси: Лионель останется в "Барселоне", если клуб будет выступать в топ-лиге

Хорхе Месси, отец форварда "Барселоны" Лионеля Месси, подтвердил наличие пункта в контракте о возможном уходе сына из клуба в случае отделения Каталонии от Испании."Есть соглашение, в соответствии с которым Лионель останется в "Барселоне", если клуб будет продолжать выступать в топ-лиге.Если Каталония получит независимость, то Лионель останется при условии, что "Барселона" будет играть в конкурентоспособном чемпионате", — сказал Месси-старший в эфире одной из аргентинских радиостанций.