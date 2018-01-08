Хосеп Бартомеу: Коутиньо – один из лучших игроков в мире, рады, что он в "Барселоне"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал переход полузащитника Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля"."Мы очень рады, что Коутиньо перешёл в "Барселону". Мы хотели купить его ещё летом, но не получилось. Наш технический персонал продолжал работать над сделкой. Это было непросто, требовалось терпение. Важно, что Коутиньо сам хотел перейти к нам.В "Барселону" пришёл один из лучших игроков в мире, чему мы очень рады. Другие клубы были в нём заинтересованы, но Коутиньо здесь и присоединяется к проекту Вальверде. Всё это время он был окружён семьёй. Это говорит о том, что его семья также хотела видеть Филиппе в команде.Хочу поблагодарить "Ливерпуль" за то, что мы сели и наконец-то договорились. Без их желания ничего бы не получилось", — цитирует Бартомеу Marca.