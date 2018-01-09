Брендан Роджерс: работа в "Ливерпуле" была жуткой нервотрепкой

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс, ранее возглавлявший "Ливерпуль", отметил, что работа в английском клубе обернулась для него проблемами со здоровьем.Специалист подчеркнул, что ему требовалась длительная пауза, чтобы вновь вернуться к тренерской деятельности. Роджерс возглавлял "красных" с 2012 по 2015 год и завоевал с командой серебряные медали чемпионата Англии.– Мне позвонили в воскресенье вечером, после мерсисайдского дерби (1:1), – цитирует Mirror Роджерса. – Владельцы считали, что команде нужны изменения. Я принял это решение, и с этого момента я больше не был тренером "Ливерпуля".Уже в понедельник у меня на руках было другое предложение, но я хотел взять команду с начала сезона.Кроме того, мне нужно было выздороветь, взять паузу. "Ливерпуль" был жуткой нервотрепкой. В таком огромном клубе даже хорошие дни трудны. Я наслаждался каждой минутой, проведенной там, но, все же, это нанесло мне некоторый ущерб.Я поехал в Испанию на неделю, а потом полетел в Дубай. Через пару дней в Дубае меня положили в больницу. Было ощущение, что у меня были некоторые проблемы внутри, но это стало частью рабочего процесса, совокупностью. Мое тело было настолько напряженным, настолько плотным, от всего, что случилось.Я хотел уйти и подумать о своем времени в "Ливерпуле", а также вернуть себе две вещи, абсолютно точно необходимые любому тренеру: энергию и счастье. Независимо от того, чем вы занимаетесь по жизни, вам нужны эти вещи.