"Рома" интересуется Дармианом

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан может перейти в "Рому", сообщает Corriere della Sera. Однако римляне не могут позволить себе трансфер 28-летнего игрока до тех пор, пока они не продадут футболистов, чтобы не нарушить правила финансового fair play.Отмечается, что руководство "волков" планирует отпустить защитника Бруну Переса в "Бенфику", а также готово выслушать предложения по полузащитникам Кевину Стротману и Максиму Гоналону, по защитникам Эмерсону, Леандру Кастану и Эктору Морено и по вратарю Лукашу Скорупски.Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Дармиан провел 11 матчей и не отметился результативными действиями.