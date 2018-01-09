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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Рома" интересуется Дармианом
Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан может перейти в "Рому", сообщает Corriere della Sera. Однако римляне не могут позволить себе трансфер 28-летнего игрока до тех пор, пока они не продадут футболистов, чтобы не нарушить правила финансового fair play.
Отмечается, что руководство "волков" планирует отпустить защитника Бруну Переса в "Бенфику", а также готово выслушать предложения по полузащитникам Кевину Стротману и Максиму Гоналону, по защитникам Эмерсону, Леандру Кастану и Эктору Морено и по вратарю Лукашу Скорупски.
Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Дармиан провел 11 матчей и не отметился результативными действиями.
"Спорт-Экспресс"
Отмечается, что руководство "волков" планирует отпустить защитника Бруну Переса в "Бенфику", а также готово выслушать предложения по полузащитникам Кевину Стротману и Максиму Гоналону, по защитникам Эмерсону, Леандру Кастану и Эктору Морено и по вратарю Лукашу Скорупски.
Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Дармиан провел 11 матчей и не отметился результативными действиями.
"Спорт-Экспресс"
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