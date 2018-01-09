Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:01
Виталий Мутко возглавил оргкомитет по подготовке сессии Всемирной туристской организации ООН (15)
Виталий Мутко возглавил оргкомитет по подготовке сессии Всемирной туристской организации ООН (15)
16:24
Шесть игроков молодежной сборной Мальты дисквалифицированы за причастность к договорным матчам
Шесть игроков молодежной сборной Мальты дисквалифицированы за причастность к договорным матчам
Марсело: в "Реале" все злые, чувствуем, что мы тонем
Защитник "Реала" Марсело высказал мнение по поводу турнирного положения "Реала" в чемпионате Испании. На данный момент мадридский клуб занимает в таблице Примеры четвёртое место, отставая от лидирующей "Барселоны" на 16 очков.
"Сейчас мы злые и расстроенные. Чувствуем, что мы тонем. Это одна из худших ситуация за то время, что я в «Реале». Мы будем работать и бороться за победу, нам не нравится нынешняя ситуация. Каждая упущенная победа добавляет на нас давление, и это крайне трудно. Нам нужно поднять головы и показывать все свои лучшие качества, чтобы снова выигрывать", – цитирует Марсело Independent.
"Чемпионат.сом"
"Сейчас мы злые и расстроенные. Чувствуем, что мы тонем. Это одна из худших ситуация за то время, что я в «Реале». Мы будем работать и бороться за победу, нам не нравится нынешняя ситуация. Каждая упущенная победа добавляет на нас давление, и это крайне трудно. Нам нужно поднять головы и показывать все свои лучшие качества, чтобы снова выигрывать", – цитирует Марсело Independent.
"Чемпионат.сом"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.