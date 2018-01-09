Марсело: в "Реале" все злые, чувствуем, что мы тонем

Защитник "Реала" Марсело высказал мнение по поводу турнирного положения "Реала" в чемпионате Испании. На данный момент мадридский клуб занимает в таблице Примеры четвёртое место, отставая от лидирующей "Барселоны" на 16 очков."Сейчас мы злые и расстроенные. Чувствуем, что мы тонем. Это одна из худших ситуация за то время, что я в «Реале». Мы будем работать и бороться за победу, нам не нравится нынешняя ситуация. Каждая упущенная победа добавляет на нас давление, и это крайне трудно. Нам нужно поднять головы и показывать все свои лучшие качества, чтобы снова выигрывать", – цитирует Марсело Independent.