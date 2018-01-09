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Марсело: в "Реале" все злые, чувствуем, что мы тонем

Защитник "Реала" Марсело высказал мнение по поводу турнирного положения "Реала" в чемпионате Испании. На данный момент мадридский клуб занимает в таблице Примеры четвёртое место, отставая от лидирующей "Барселоны" на 16 очков.

"Сейчас мы злые и расстроенные. Чувствуем, что мы тонем. Это одна из худших ситуация за то время, что я в «Реале». Мы будем работать и бороться за победу, нам не нравится нынешняя ситуация. Каждая упущенная победа добавляет на нас давление, и это крайне трудно. Нам нужно поднять головы и показывать все свои лучшие качества, чтобы снова выигрывать", – цитирует Марсело Independent.

"Чемпионат.сом"
Теги: Марсело Реал
Сегодня, 19:22
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:32) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Просто нужно не одеваться в бабьи тряпки, вот и тонуть не будешь.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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