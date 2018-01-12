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УЕФА возобновил дело в отношении Самира Насри о применении допинга

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возобновил расследование по делу в отношении бывшего полузащитника сборной Франции и игрока турецкого "Антальяспора" Самира Насри, который обвиняется в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба организации.

30-летний Насри в январе 2017 года подал запрос в УЕФА получить терапевтическое исключение на прохождение запрещенного метода терапии. В одной из клинин Лос-Анджелеса футболист прошел крус витаминной терапии, принимая инъекции препаратов в размере ста миллилитров в течение шести часов. При этом Всемирное антидопинговое агентство (WADA) позволяет принимать инъекции объемом менее 50 миллилитров.

УЕФА отказал французу в получении исключения, после чего игрок подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). В результате союз европейских футбольных ассоциаций принял ее во внимание и приостановил расследование в отношении Насри. 15 декабря CAS вынес вердикт, отклонив апелляцию игрока.

"Газета.ру"
Теги: Насри
Сегодня, 20:33
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