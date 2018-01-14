Вратарь "Кана" помешал соперникам отпраздновать гол и был за это удален (видео)

Caen's goalkeeper Vercoutre concedes and then gets sent off! ??



The worst minute of his career?! pic.twitter.com/y9xnXmbvti — Goal (@goal) January 13, 2018

Голкипер "Кана" Реми Веркутр получил красную карточку в матче 20-го тура чемпионата Франции против "Лилля" за то, что помешал футболистам соперника отпраздновать гол в его ворота.В конце первого тайма футболист "Лилля" Николя Пепе отправил мяч в ворота "Кана" и решил отпраздновать гол с одноклубниками. Веркутр подбежал к соперникам и начал отталкивать их от лицевой линии, отмечая, что действия спортсменов провоцируют болельщиков. За свое поведение голкипер был удален с поля.Встреча между "Лиллем" и "Каном" завершилась со счетом 1:0.