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Вратарь "Кана" помешал соперникам отпраздновать гол и был за это удален (видео)

Голкипер "Кана" Реми Веркутр получил красную карточку в матче 20-го тура чемпионата Франции против "Лилля" за то, что помешал футболистам соперника отпраздновать гол в его ворота.

В конце первого тайма футболист "Лилля" Николя Пепе отправил мяч в ворота "Кана" и решил отпраздновать гол с одноклубниками. Веркутр подбежал к соперникам и начал отталкивать их от лицевой линии, отмечая, что действия спортсменов провоцируют болельщиков. За свое поведение голкипер был удален с поля.

Встреча между "Лиллем" и "Каном" завершилась со счетом 1:0.



"Газета.ру"
Теги: Кан Лилль
Сегодня, 08:39
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№2 Написал: Nehimik89 (Сегодня, 09:18) #
  • +2
  •  (6)

Egorysche,
потому что толкнул он черного,был бы белый ,получил бы желтую.
Регистрация: 13.08.2017
№1 Написал: Egorysche (Сегодня, 08:56) #
  • +3
  •  (3)

а за что красную? максимум жёлтая за неспортивное поведение
Регистрация: 26.03.2015
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