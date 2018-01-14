"Ливерпуль" включился в борьбу за Алексиса Санчеса

"Ливерпуль" намерен побороться с "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" за нападающего лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса.По информации Mirror, "мерсисайдцы" намерены потратить на футболиста деньги, полученные за продажу Филиппе Коутиньо в "Барселону".Отмечается, что "Ливерпуль" готов предложить чилийскому форварду зарплату 300 тысяч фунтов в неделю.