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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Арда Туран попрощался с "Барселоной"
Турецкий полузащитник "Истанбула" Арда Туран попрощался с "Барселоной" и ее болельщиками в социальной сети Twitter.
"Мечта никогда не воплощается в жизнь благодаря магии. Но как мечтатель, я знаю, что это требует мужества, упорства и упорной работы. Быть игроком "Барселоны" было дичайшей мечтой, которая у меня была. И я всегда буду горд собой из-за того, что смог добиться этого.
Но сейчас настало время сказать "Пока". Хотя бы, на время. Я хотел бы поблагодарить партнеров по команде, которые помогли мне насладиться каждым моим моментом пребывания в "Барселоне" на поле и вне его. Было привилегией играть рядом с вами.
Также хочу поблагодарить каждого фаната, кто скандировал мое имя на "Камп Ноу". Мне понравилась каждая минута, когда я бился ради вас. Хочу выразить свою признательность "Барселоне", которая воплотила в жизнь не только мою, но и мечту многих турецких детей.
Где-то внутри меня до сих пор живет улыбка. Спасибо, что позволили мне вернуться обратно на мою родину, чтобы найти ее. Я сделаю все возможное, чтобы обратно стать тем игроком, в которого вы когда-то влюбились. Расстояние между нами не имеет значения.
Все особые воспоминания всегда будут в моем сердце, давая мне силу и освещая мой путь", — написал Арда.
Sports.ru
"Мечта никогда не воплощается в жизнь благодаря магии. Но как мечтатель, я знаю, что это требует мужества, упорства и упорной работы. Быть игроком "Барселоны" было дичайшей мечтой, которая у меня была. И я всегда буду горд собой из-за того, что смог добиться этого.
Но сейчас настало время сказать "Пока". Хотя бы, на время. Я хотел бы поблагодарить партнеров по команде, которые помогли мне насладиться каждым моим моментом пребывания в "Барселоне" на поле и вне его. Было привилегией играть рядом с вами.
Также хочу поблагодарить каждого фаната, кто скандировал мое имя на "Камп Ноу". Мне понравилась каждая минута, когда я бился ради вас. Хочу выразить свою признательность "Барселоне", которая воплотила в жизнь не только мою, но и мечту многих турецких детей.
Где-то внутри меня до сих пор живет улыбка. Спасибо, что позволили мне вернуться обратно на мою родину, чтобы найти ее. Я сделаю все возможное, чтобы обратно стать тем игроком, в которого вы когда-то влюбились. Расстояние между нами не имеет значения.
Все особые воспоминания всегда будут в моем сердце, давая мне силу и освещая мой путь", — написал Арда.
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