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Хорди Альба: если бы мы отставали от "Реала" на 19 очков, нас бы убили

Защитник "Барселоны" Хорди Альба высказался о преимуществе своей команды над "Реалом" в борьбе за чемпионство в Примере. По итогам 19 тура ЛА Лиги каталонцы опережают главного соперника на 19 очков.

"Если бы мы отставали от "Реала" на 19 очков, в Барселоне нас бы убили. Конечно, у нас очень большое преимущество, однако "Реал" будет бороться до конца.

Секрет успеха в самой команде. У нас все играют с полной отдачей. Конечно, определяющую роль играют футболисты атакующего плана", — цитирует Альбу "Газета.Ru" со ссылкой на Marca.
Теги: Альба Реал Барселона
Сегодня, 08:46
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