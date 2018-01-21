Эден Джеко и дос Сантос близки к переходу в "Челси" за 55 млн евро

Футболисты "Ромы" Эдин Джеко и Эмерсон дос Сантос в ближайшие дни могут пополнить состав лондонского "Челси", сообщает Sky Sport Italia.По информации издания, общая сумма сделки оценивается в 55 млн евро. Объявить о трансфере могут уже 22 или 23 января.