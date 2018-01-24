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Коутиньо будет выступать в "Барселоне" под 14-м номером

Новичок "Барселоны" Филиппе Коутиньо будет выступать за каталонский клуб под 14-м номером, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

До этого номер принадлежал защитнику Хавьеру Маскерано, который перешел в китайский "Хэбей Чайна Форчун".
Теги: Коутиньо Барселона
Вчера, 23:19
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