Коутиньо будет выступать в "Барселоне" под 14-м номером

Новичок "Барселоны" Филиппе Коутиньо будет выступать за каталонский клуб под 14-м номером, сообщает официальный сайт каталонского клуба.До этого номер принадлежал защитнику Хавьеру Маскерано, который перешел в китайский "Хэбей Чайна Форчун".