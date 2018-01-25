"Лацио" избежал закрытия стадиона по итогам "дела Анны Франк"

"Лацио" оштрафован на 50 тысяч евро из-за скандала, связанного со стикерами с Анной Франк, сообщает официальный сайт Федерации футбола Италии. Однако клуб избежал закрытия домашнего стадиона.Суд постановил, что проведение матчей при пустых трибунах "будет чрезвычайно жестким наказанием для обычных болельщиков, которые стали заложниками псевдофанатов, а также может доставить этим немногим больше удовольствия, поскольку покажет, в какой степени их поведение определяет всю фанатскую базу клуба".Фанаты римлян в преддверии матча с "Кальяри" в октябре прошлого года оставили наклейки с изображением жертвы холокоста Анны Франк в футболке "Ромы" и надписи "За "Рому" болеют евреи" и "За "Рому" болеют геи". Скандал осудили в итальянских СМИ, а президент клуба Клаудио Лотито заявил, что молодые фанаты будут ежегодно отправляться в Освенцим на экскурсии. 13 болельщиков позже получили запрет на посещение стадиона.