Унаи Эмери: не думаю, что Мбаппе будет готов к матчу с "Монпелье"

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе, скорее всего, не поможет своей команде в матче 23-го тура французской Лиги 1 с "Монпелье". Об этом на пресс-конференции в преддверии игры рассказал главный тренер Унаи Эмери."Тьяго Мотта пока вне игры. Ему нужно больше времени, чтобы вернуться в общую группу. Неймар сегодня будет работать, посмотрим, сыграет ли он завтра. Что касается Мбаппе, не думаю, что он будет готов. Нужно набраться терпения", — цитирует Аллегри пресс-служба "ПСЖ".