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Эрнесто Вальверде: "Валенсия", возможно, лучший соперник по игре в защите против нас
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над "Валенсией" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании (1:0).
"Валенсия" хорошо защищалась. Возможно, это лучший соперник по игре в защите против нас в этом сезоне. Мы доминировали в игре, но у соперника был план, как противостоять.
Мы знали, что можем забить с любого из наших навесом, и один гол решил исход встречи. Мы хотели бы развить преимущество во втором матче... Ничья будет хорошим результатом в ответной игре, но мы не поедем туда с этим намерением. Пока еще ничего не решено.
Мы играем множество матчей и отдыхаем между ними. Впереди еще одна напряженная игра, это будет дерби. Нам понадобятся изменения, и мне придется задуматься над ними. Но это цена, которую приходится платить за участие в нескольких турнирах". - передает слова Вальверде "СЭ" со ссылкой на пресс-службу клуба.
"Валенсия" хорошо защищалась. Возможно, это лучший соперник по игре в защите против нас в этом сезоне. Мы доминировали в игре, но у соперника был план, как противостоять.
Мы знали, что можем забить с любого из наших навесом, и один гол решил исход встречи. Мы хотели бы развить преимущество во втором матче... Ничья будет хорошим результатом в ответной игре, но мы не поедем туда с этим намерением. Пока еще ничего не решено.
Мы играем множество матчей и отдыхаем между ними. Впереди еще одна напряженная игра, это будет дерби. Нам понадобятся изменения, и мне придется задуматься над ними. Но это цена, которую приходится платить за участие в нескольких турнирах". - передает слова Вальверде "СЭ" со ссылкой на пресс-службу клуба.
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